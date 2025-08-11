HR-эксперт Чернышов отметил, что системная работа с рабочими конфликтами поможет компаниям сохранить выручку

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» и практикующий психолог Дмитрий Чернышов сообщил «Известиям» , что без системной работы с конфликтами компании могут потерять от двух до 4% выручки. Это запускает цепную реакцию ухудшения рабочей атмосферы, выгорания и текучести кадров.

Специалист выделил три типа конфликтов: системные, ролевые и межличностные/внутриличностные. По его словам, эффективное управление конфликтами основывается на ценностях, методике и компетенциях сотрудников.

Важным компонентом является методика конфликтной ситуации, которая должна быть понятна всем сотрудникам. Она включает три этапа: подготовку, обсуждение и подведение итогов.

На подготовительном этапе участники фиксируют суть конфликта и желаемый результат. Во время обсуждения стороны представляют свои позиции, а специалист выполняет роль нейтрального фасилитатора. На заключительном этапе подводятся итоги и формируются договоренности, подчеркнул Чернышов.