HR-эксперт Чернышов отметил, что четкая постановка целей поможет достичь успеха в карьере после 40 лет

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов, рассказал «Известиям» о том, как достичь успеха в карьере после 40 лет.

Первым шагом к успеху Чернышов назвал четкую постановку целей. Необходимо определить, чего хочется достичь: увеличить доход, получить новую должность или сменить сферу деятельности.

«Решите принципиальный вопрос: продолжите ли вы работу по найму или перейдете в собственный бизнес? Определите тип нового вектора карьеры: вертикальный (вверх — новая должность) или горизонтальный (больше проектов). Четко сформулируйте желаемый результат. Параллельно наметьте контуры будущей пенсии: желаемый возраст выхода и финансовый минимум», — сказал специалист.

Также важно провести самодиагностику, оценить свои навыки и качества, которые могут быть полезны в новой роли. Кроме того, эксперт порекомендовал расширить круг знакомств и рассмотреть возможности сотрудничества. Если у человека недостаточно связей, нужно составить список перспективных компаний и найти рекрутеров. Подготовьтесь к переговорам и возможным проверкам, таким как полиграф, добавил Чернышов.