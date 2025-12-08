HR-эксперт Быханов заявил, что поколение X создало условия для развития зумеров

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов выделил характерные черты поколения Z, отличающие его от предшественников. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт обратил внимание на свободу выбора молодых людей, которым не приходится сражаться за удовлетворение базовых потребностей вроде жилья, еды и одежды.

«Именно поколение X создало условия, в которых молодое поколение может свободно развиваться. Оно обеспечило стабильность и комфорт, благодаря чему молодые люди могут сосредоточиться на саморазвитии и творчестве», — отметил специалист.

Он также отметил, что современные юноши и девушки склонны откладывать вступление в брак и создание семьи, предпочитая сначала разобраться в собственных интересах и целях.