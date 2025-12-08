HR-эксперт Быханов заявил, что поколение X создало условия для развития зумеров
Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов выделил характерные черты поколения Z, отличающие его от предшественников. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт обратил внимание на свободу выбора молодых людей, которым не приходится сражаться за удовлетворение базовых потребностей вроде жилья, еды и одежды.
«Именно поколение X создало условия, в которых молодое поколение может свободно развиваться. Оно обеспечило стабильность и комфорт, благодаря чему молодые люди могут сосредоточиться на саморазвитии и творчестве», — отметил специалист.
Он также отметил, что современные юноши и девушки склонны откладывать вступление в брак и создание семьи, предпочитая сначала разобраться в собственных интересах и целях.