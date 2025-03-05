HR-эксперт Быханов призвал пересмотреть подходы к мотивации сотрудников

Традиционные инструменты мотивации сотрудников теряют свою эффективность, поэтому компаниям пора искать новые решения. Одной из ключевых задач HR-специалистов должно стать выявление и устранение факторов, вызывающих недовольство персонала. Об этом рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов в интервью радио Sputnik.
Быханов предложил организовывать групповые встречи, где сотрудники открыто делятся своими мотиваторами и демотиваторами. Это поможет руководству принимать обоснованные кадровые решения.
Также эксперт отметил, что молодежь теперь предпочитает «вау-эффекты» и «мягкие» формы мотивации, такие как комфортная рабочая среда и возможности для профессионального роста, а не материальные бонусы.
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