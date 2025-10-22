HR-эксперт Быханов посоветовал офисным сотрудникам проветривать кабинет и гулять в обед

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов затронул проблему осеннего профессионального выгорания сотрудников и дал соответствующие советы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, сам работник может внести вклад в поддержание собственного морального состояния, соблюдая ряд простых рекомендаций.

«Проветривайте кабинет, открывайте жалюзи, чтобы впустить много воздуха и света в рабочее пространство. Мозги „закисают“ в душных кабинетах без света», — отметил специалист.

Он также добавил, что обеденное время можно провести продуктивно, гуляя в близлежащем сквере или парке, а не сидя за рабочим столом. Как пояснил Быханов, общение с коллегами также помогает снять стресс и создать приятную рабочую атмосферу. Важным фактором мотивации являются профессиональные курсы и повышение квалификации.