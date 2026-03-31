HR-эксперт Быханов отметил связь эффективности сотрудников с психологическим состоянием

Эффективность работы сотрудников зависит не только от организации рабочих процессов, но и от их психологического состояния. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в беседе с «Известиями» .

По его словам, постоянное чувство тревоги может привести к снижению концентрации, ухудшению памяти и способности принимать решения. В условиях стресса сотрудники часто отвлекаются на внутренние переживания, что сказывается на их продуктивности.

Среди распространенных последствий тревожности — псевдозанятость, когда работник формально занят весь день, но выполняет минимальное количество задач. Также увеличивается число ошибок и переделок, ускоряется процесс выгорания и растет текучка кадров.