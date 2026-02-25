HR-эксперт Бузунова рекомендовала указывать в резюме количественные результаты

Эксперты в области HR утверждают, что грамотно выбранное время для отклика может увеличить вероятность получения приглашения на собеседование на 30–40%. Однако время отправки — не единственный важный фактор, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова в беседе с «Авторадио» .

По ее словам, грамотное оформление резюме тоже имеет значение. Специалист посоветовала указывать в названии файла имя, фамилию и желаемую должность.

«Ключевые слова в резюме должны соответствовать реальным навыкам, их можно скопировать из описания вакансии», — отметила эксперт.

Она также рекомендовала уточнять в резюме количественные результаты, а не просто обязанности. Например, вместо «занимался поддержкой клиентов» лучше написать «увеличил объем продаж на столько-то процентов».