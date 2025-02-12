HR-эксперт Бухвалова: «техника помидора» повысит эффективность на работе

Грамотное распределение задач и расстановка приоритетов помогут повысить продуктивность трудовой деятельности. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова в беседе с «Газетой.ru».
Так, специалист рекомендовала следить за правильной организацией рабочего процесса. Она упомянула «технику помидора», которая предполагает активность в течение 25 минут с последующим коротким отдыхом на пять минут. После четырех таких циклов следует делать более продолжительный перерыв — от 15 до 30 минут. Методика способствует поддержанию высокой концентрации и снижает риск профессионального выгорания, пояснила эксперт.
Бухвалова также отметила, что использование современных технологий для автоматизации рутинных операций и делегирование некоторых задач помогут значительно снизить затраты времени.
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