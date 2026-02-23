HR-эксперт Богословская посоветовала добавлять к резюме сопроводительное письмо, чтобы выделиться среди соискателей

В 2026 году конкуренция на рынке труда в Санкт-Петербурге остается высокой, и соискатели ищут новые способы выделиться среди множества кандидатов. Руководитель сектора подбора персонала крупной торговой сети Татьяна Богословская поделилась своими рекомендациями по оформлению резюме, которые помогут не затеряться в потоке откликов. ее слова привел сайт Piterburd2 .

По мнению эксперта, резюме — это не просто формальный перечень мест работы и обязанностей. Важно показать, какую пользу кандидат принес предыдущим работодателям. Рекрутеры, по ее словам, редко тратят больше пары минут на первичное знакомство с документом, поэтому важно сразу обозначить желаемую должность и ключевые компетенции.

Особое внимание стоит уделить описанию опыта работы. Вместо стандартного набора обязанностей лучше акцентировать внимание на конкретных задачах и результатах.

Еще один важный момент — сопроводительное письмо. По мнению специалиста, его наличие говорит о том, что кандидат осознанно выбирает компанию. В письме стоит кратко объяснить, почему именно эта вакансия вас заинтересовала и чем вы можете быть полезны.

Богословская отмечает, что резюме должно быть лаконичным, структурированным и честным. Не стоит приукрашивать факты или указывать несуществующие навыки — опытные рекрутеры быстро выявляют несоответствия. Лучше сделать акцент на реальных достижениях и тех качествах, которые действительно помогут в новой работе.