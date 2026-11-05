HR-эксперт Богданова связала тренд на массовую рассылку резюме с кризисом доверия к найму

Россияне стали массово рассылать отклики на вакансии из-за сокращения числа предложений и ИИ-фильтров при отборе. Об этом РИАМО рассказали эксперты рынка труда.

HR-эксперт Мария Богданова связала тренд на массовую рассылку резюме (думджоббинг) не только со сложностями поиска, но и с кризисом доверия к найму, пишет «ФедералПресс».

По ее словам, кандидаты сталкиваются с непрозрачными процессами, странными отказами и сюрпризами при получении офферов. Ситуацию усугубляют ИИ-фильтры: алгоритм оценивает резюме до общения с рекрутером, и соискатель не знает, видел ли его документ человек.

В ответ кандидаты рассылают заявки на все подряд, переходя в режим «лучше больше, чем меньше». Эксперты сходятся во мнении, что количество не гарантирует результата: нерелевантные заявки снижают шансы выделиться, а рекрутеры получают тысячи резюме и реже дают обратную связь. Выход эксперты видят в прозрачности найма: работодателям стоит сообщать этапы отбора и сроки решения.