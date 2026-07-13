HR-эксперт Бобкова назвала частые сокращения в деловой переписке признаком мысленного увольнения

Деловая переписка может многое рассказать о том, как человек относится к своей работе и начальству. Подробнее рассказала HR-консультант Галина Бобкова в беседе с KP.RU .

Она отметила, что в последнее время из рабочей переписки почти исчезло обращение по имени.

«Если копнуть в психологию, то в отсутствии имени я вижу некое неосознаваемое человеком желание обезличить того, к кому он обращается», — объяснила специалист.

По словам эксперта, если количество сокращений вроде «спс» или «пон» резко увеличилось, это может быть верным признаком того, что человек уже мысленно уволился и перешел на новое место работы. Он больше не видит смысла вкладывать усилия в поддержание качественной коммуникации на старом месте.