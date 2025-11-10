HR-эксперт Баева назвала гостворкинг защитной реакцией на обстоятельства

Готворкинг — это явление, при котором сотрудник создает видимость активной работы, но фактически не выполняет значимых задач. Это поведение часто становится осознанной стратегией в ответ на неблагоприятные условия труда, объяснила руководитель службы обучения и развития персонала компании СДЭК Елена Баева в беседе с « Газетой.ru ».

Одной из основных причин гостворкинга эксперт назвала микроменеджмент — чрезмерный контроль со стороны руководства. Сотрудники начинают имитировать активность, чтобы избежать давления. Проблема распространена в корпоративной среде и при дистанционной работе, где используются системы слежения за активностью.

«Это не лень и не прокрастинация, а защитная реакция на обстоятельства», — отметила специалист.

Отсутствие признания также способствует развитию гостворкинга. Когда сотрудник не видит ценности своей работы и не чувствует связи с целями компании, он теряет мотивацию, добавили «Известия».