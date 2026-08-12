HR-эксперт Аликова отметила, что привычки, связанные с едой, влияют на восприятие сотрудника коллегами

Привычки сотрудников во время еды могут повлиять на отношения в коллективе. Запахи рыбы, чеснока или громкие звуки могут вызвать напряжение между коллегами. Эксперты рассказали, как решать такие ситуации. Независимый HR-эксперт Анна Аликова отметила, что привычки, связанные с едой, влияют на восприятие сотрудника коллегами. Об этом пишут «Известия» .

По ее словам, человек, который регулярно приносит блюда с резким запахом, может показаться неучтивым по отношению к окружающим.

«Это не вопрос запрета на определенные продукты, а вопрос базового уважения к коллегам. Даже сильный специалист может испортить впечатление о себе, если регулярно создает дискомфорт для окружающих», — пояснила Аликова.

Детский и семейный психолог Мария Тодорова подчеркнула, что универсальной реакции на запахи и звуки не существует. Восприятие зависит от индивидуального порога чувствительности, личного опыта и воспоминаний. Повышенная раздражительность не всегда говорит о проблемах с психологическим состоянием, но уровень усталости и стресса влияет на восприятие.

Эксперты считают, что компаниям стоит аккуратно подходить к регулированию подобных вопросов. Более эффективным вариантом станет рекомендация учитывать комфорт коллег в общих пространствах. Правила питания можно включить в корпоративный кодекс этики, чтобы сохранить комфортную рабочую атмосферу.

HR-эксперт советует использовать «я-конструкции», чтобы сделать замечание коллеге корректно. Например, можно сказать: «Я чувствителен к запахам, и чеснок отвлекает меня от работы. Не могли бы вы учитывать это в следующий раз?» Важно обсуждать такие вопросы лично, без публичных замечаний и обвинений.