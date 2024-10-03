HR-эксперт Алферова рассказала, что для успешного трудоустройства нужно развивать свои компетенции
Несмотря на кадровый дефицит в различных отраслях, соискателям не гарантировано успешное трудоустройство. Эксперт по HR Яна Алферова рассказала «ФедералПресс», какие навыки важны для повышения шансов на трудоустройство.
Она отметила, что ключевые компетенции должны соответствовать требованиям современных компаний.
Важнейшими навыками являются экологическое мышление, навыки управления проектами, системное мышление и способность работать с людьми.
Также актуальны умение адаптироваться к условиям неопределенности, навыки программирования, художественного творчества, мультиязычность, межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность и бережливое производство. Освоение этих навыков поможет соискателям успешно конкурировать на рынке труда.