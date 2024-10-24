HR-эксперт Алексеева посоветовала учитывать возможность карьерного роста при трудоустройстве

Заработная плата — самый распространенный критерий выбора конкретного работодателя. Однако при трудоустройстве важно обращать внимание и на другие моменты. Об этом рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева в беседе с «Известиями».
Эксперт посоветовала учитывать возможность профессионального развития и карьерного роста. Необходимо соотнести личные ожидания и амбиции с предложением компании.
«Не стоит полностью ломать свой карьерный трек даже ради более высокой зарплаты. Мыслите стратегически», — отметила специалист.
Она также рекомендовала оценить «гигиенические» факторы. Речь идет о графике, рабочей технике, функциональности офиса, ДМС, удаленности работы от дома.
Лукашенко указал на упрямство Зеленского
Сельских старост в Чехове поздравили с профессиональным праздником
Посадка вертолета санавиации в нижегородском лесу стала поводом для уголовного дела
Глава Чехова Михаил Собакин проверил подачу теплоносителя на котельной № 1
«Отгоняют на всех фронтах». ВСУ потеряли позиции в зоне СВО и в Курской области
Готовность парков к зиме проверили в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте