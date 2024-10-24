HR-эксперт Алексеева посоветовала учитывать возможность карьерного роста при трудоустройстве

Заработная плата — самый распространенный критерий выбора конкретного работодателя. Однако при трудоустройстве важно обращать внимание и на другие моменты. Об этом рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева в беседе с «Известиями».

Эксперт посоветовала учитывать возможность профессионального развития и карьерного роста. Необходимо соотнести личные ожидания и амбиции с предложением компании.

«Не стоит полностью ломать свой карьерный трек даже ради более высокой зарплаты. Мыслите стратегически», — отметила специалист.

Она также рекомендовала оценить «гигиенические» факторы. Речь идет о графике, рабочей технике, функциональности офиса, ДМС, удаленности работы от дома.

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