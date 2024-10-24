HR-эксперт Алексеева посоветовала учитывать возможность карьерного роста при трудоустройстве

Заработная плата — самый распространенный критерий выбора конкретного работодателя. Однако при трудоустройстве важно обращать внимание и на другие моменты. Об этом рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева в беседе с «Известиями».