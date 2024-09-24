HR-эксперт Алексеева посоветовала спросить на собеседовании о предстоящих сложностях

Многие современные работодатели уже поняли, что собеседование с кандидатом — это не просто формальность, а взаимный обмен мнениями и вопросами. HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева рассказала «Газете.Ru» о том, какие вопросы следует задать во время интервью.

Важно выяснить, что является основным уникальным торговым предложением бизнеса, а также его отличия и конкурентные преимущества. Кроме того, эксперт рекомендовала уточнить, какие цели стоят перед компанией на ближайшие один-два года. И, наконец, какие области для совершенствования можно выделить для компании в целом или для конкретного подразделения.