HR-эксперт Абгарян посоветовала оставить вопросы о зарплате и ДМС на конец собеседования

Финансовые переговоры зачастую представляют для соискателей самую сложную часть собеседования. О том, как правильно задавать вопросы о зарплате, рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в интервью «Газете.Ru» .

По ее мнению, в начале беседы лучше всего узнать о ценностях и целях компании, а также выяснить точные требования к кандидату. Если рекрутер сам не озвучил вопрос о денежной мотивации, то в конце собеседования стоит спросить о размере заработной платы, наличии ДМС и так далее.

Для того, чтобы себя подстраховать, соискатель может узнать, уместно ли сейчас поднимать тему финансов. Если вы объективно оцениваете свой опыт и квалификацию на рынке труда, тогда презентовать себя и позиционировать свою экспертность стоит уверенно, подчеркнула специалист.