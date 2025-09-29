HR-эксперт Абгарян отметила, что профиль в соцсетях может повлиять на карьеру

Профиль в социальных сетях может повлиять на карьеру. О том, какая информация повышает шансы получить предложение, а какие публикации могут помешать трудоустройству, «Газете.Ru» рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Она отметила, что независимо от публичности профиля и его настроек приватности, важно помнить: интернет помнит все. Поэтому управление своим имиджем в социальных сетях требует осознанного подхода.

Абгарян рекомендует разделять профили, если у вас много социальных ролей. Например, можно создать отдельный аккаунт для хобби.

Эксперт советует соблюдать информационную гигиену: уважать всех людей, избегать дискуссий и споров, не выплескивать негативные эмоции. Она напоминает, что поведение в соцсетях должно соответствовать поведению в обществе.

Необходимо быть аккуратным с персональным контентом, включая личные видео и фото. Стоит задуматься, хотите ли вы, чтобы вас видели таким через несколько лет.

Социальные сети — это инструмент для карьерного развития. Они могут помочь в поиске работы или стать ограничивающим фактором. Поэтому важно научиться использовать этот инструмент эффективно и формировать такой образ, который будет способствовать профессиональному росту.