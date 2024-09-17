HR-эксперт Абгарян: ДМС со стоматологией используют работодатели для удержания сотрудников

В условиях дефицита кадров работодатели привлекают новых сотрудников и удерживают старых с помощью разнообразных льгот. Об этом рассказала « Известиям » операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

По ее словам, одно из самых популярных предложений — расширенный пакет ДМС. Он может включать стоматологию, страхование для членов семьи или страхование для выезда за границу.

Эксперт также отметила, что повышает мотивацию работников система бонусов. Речь идет о скидках на продукцию компании, развлечения, медиа и обучение в онлайн-школах.