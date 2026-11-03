HR-директор Желтова перечислила способы заработка на видеоиграх без стриминга

Зарабатывать на видеоиграх можно без участия в турнирах и ведения стримов. Об этом «Газете.Ru» сообщила HR-директор сети киберспортивных клубов COLIZEUM Светлана Желтова.

По ее словам, любители игр могут заняться созданием контента, настройкой техники, обучением новичков, организацией турниров или работой в компьютерном клубе с перспективой роста до управляющего, отметил KP.RU.

В индустрии также востребованы PR- и SMM-менеджеры, дизайнеры, финансисты и специалисты по кибербезопасности. Эксперт добавила, что профильный опыт можно получить в другой отрасли, а знание рынка станет плюсом при трудоустройстве.

Навыки пригодятся и для открытия собственного клуба или покупки франшизы. По данным АРКИ, в третьем квартале 2026 года медианная выручка таких заведений выросла на 5,5% год к году — до 795 тысяч рублей в месяц.