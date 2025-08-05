HR-директор Великая призвала не откликаться на предложения от анонимных компаний

HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая сообщила NEWS.ru , что соискателям не следует откликаться на предложения от анонимных компаний. Она отметила, что на HeadHunter работодатели могут размещать объявления без указания названия организации, что создает неопределенность для ищущих работу.

Великая объяснила, что некоторые компании скрывают свое имя, чтобы увольняемый сотрудник не узнал о поиске ему замены. Это свидетельствует о нечестной практике со стороны работодателя.

Ранее HR-эксперт Мария Игнатова заявила, что в России активность соискателей выросла на 15% в первой половине 2025 года, в то время как спрос на персонал увеличился незначительно.