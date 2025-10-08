HR-директор Санина рассказала, что можно приостановить работу из-за задержки зарплаты более 15 дней

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью RT рассказала о последствиях задержки заработной платы для работодателя.

По словам эксперта, при невыплате заработной платы более 15 дней, сотрудник имеет право не выходить на работу. Однако предварительно необходимо письменно оповестить об этом руководство согласно статье 142 ТК России). Трудовая деятельность приостанавливается до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена. При этом за работником сохраняется средняя заработная плата.

Специалист добавила, что после письменного уведомления от работодателя о выплате задолженности сотрудник должен выйти на работу на следующий рабочий день.

«Однако из этого правила есть и исключения, например в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении», — добавила специалист.

Санина также сообщила, что государственные служащие, сотрудники органов и работники, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, не могут самовольно уйти с работы. Порядок выплат при задержках заработной платы для них определяется индивидуально.