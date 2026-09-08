HR-директор Романова рассказала о выплатах работодателя при рождении ребенка

HR-директор Level Group Валентина Романова пояснила, что такая выплата не обязательна для всех работодателей. Правила обычно закрепляют в положении о соцпакете или трудовом договоре. Получателем может стать мать, отец, усыновитель или опекун, если это предусмотрено документами компании.

Для оформления сотруднику, как правило, нужно подать заявление в HR-службу и приложить свидетельство о рождении ребенка либо другой подтверждающий документ. Размер помощи зависит от работодателя: это может быть как несколько тысяч рублей, так и более существенная сумма.

С 1 января 2026 года работодатель может единовременно выплатить до 1 млн рублей при рождении ребенка, его усыновлении в возрасте до года или оформлении опеки без НДФЛ и страховых взносов. С суммы сверх лимита начисляют налог.

Романова подчеркнула, что льгота действует для разовой помощи, предоставленной в первый год после рождения, усыновления или установления опеки. Корпоративная выплата не заменяет федеральное пособие: с 1 февраля 2026 года оно составляет 28 450,45 рубля.