HR-директор Романова рассказала, что руководитель может отказаться ставить свою подпись на заявлении об увольнении

HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала RT , что руководитель может отказаться ставить свою подпись на заявлении об увольнении, но это не повлияет на расторжение трудового договора.

Романова подчеркнула, что, согласно статье 80 Трудового кодекса России, работник обязан лишь письменно уведомить работодателя о своем намерении расторгнуть трудовой договор. Как правило, это нужно сделать за две недели, но по договоренности срок может быть и меньше. Работодатель не имеет права отказывать сотруднику в увольнении по собственному желанию.

Эксперт добавила, что процедура увольнения по инициативе сотрудника предполагает наличие на заявлении только одной обязательной подписи — самого увольняющегося. Отметка (виза) директора носит лишь информационный характер для кадровой службы и бухгалтерии и не влияет на возможность прекращения трудовых отношений.

Если руководитель игнорирует заявление или отказывается его принимать, главное — зафиксировать факт письменного уведомления работодателя. Заявление можно подать в отдел трудовых отношений или кадров. Важно, чтобы на экземпляре работника ответственный сотрудник поставил дату приема, входящий номер, свою должность и подпись.