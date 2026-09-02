HR-директор Романова объяснила правила посещения офиса детьми
Работник не имеет безусловного права приводить ребенка на рабочее место, однако компания может разрешить разовое посещение обычного офиса. Решение зависит от внутренних правил, режима доступа и требований безопасности, сообщает RT.
HR-директор Level Group Валентина Романова пояснила, что федеральное законодательство не запрещает ребенку разово находиться в обычном офисе. Визит возможен, если локальные правила не устанавливают ограничений, а ребенок не попадет в опасную или режимную зону.
«В обычном офисе ситуация иная: ключевое значение имеют соблюдение правил компании и то, не мешает ли присутствие ребенка рабочему процессу», — отметила Романова.
Детям нельзя посещать строительные площадки даже вместе с родителями. Эксперт объяснила это повышенной опасностью объектов, где работают техника, грузоподъемные механизмы и электрооборудование, идут высотные и монтажные работы.
Ограничения также могут действовать в производственных цехах, на складах, в лабораториях, помещениях с химическими веществами, режимных зонах и местах обработки персональных данных или коммерческой тайны.
Романова посоветовала заранее направить руководителю или HR письменное обращение. В нем следует указать дату и время визита, возраст ребенка, место его пребывания и причину посещения. При необходимости компания оформит гостевой пропуск.