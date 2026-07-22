HR-директор Романова объяснила, когда отпуск можно заменить деньгами

HR-директор Level Group Валентина Романова сообщила, что без увольнения денежную компенсацию можно получить только за часть отпуска сверх 28 календарных дней, передает RT .

По статье 126 Трудового кодекса России заменить денежной компенсацией основной ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней без увольнения нельзя.

Романова объяснила, что деньгами можно получить только ту часть отпуска, которая превышает эти 28 дней. Например, если сотруднику положены дополнительные дни за ненормированный рабочий день или особые условия труда, уточнила Москва 24.

Во всех остальных случаях работник должен использовать отпуск по прямому назначению. Романова подчеркнула, что отпуск нужен для восстановления сил, поэтому его важно отгуливать, а не копить и монетизировать.

Эксперт добавила, что отдых нужно планировать заранее, чтобы вовремя восстанавливаться, избегать выгорания и сохранять продуктивность.