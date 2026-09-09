HR-директор Романова назвала октябрь и декабрь выгодными для отпуска

Октябрь и декабрь станут наиболее выгодными месяцами для отпуска до конца 2026 года. HR-директор Level Group Валентина Романова пояснила, что в ноябре потери в доходе могут быть выше, сообщает газета «Известия» .

Размер выплат во время отпуска зависит от соотношения стоимости рабочего дня и среднедневного заработка, по которому начисляют отпускные. При фиксированном окладе рабочий день становится дороже в месяцах с меньшим числом рабочих дней, объяснила Романова.

В октябре и декабре 2026 года будет по 22 рабочих дня, поэтому потеря в доходе окажется меньше. В ноябре из-за Дня народного единства предусмотрено 20 рабочих дней. Для сотрудника с окладом 70 тыс. рублей и отпуском на пять рабочих дней снижение дохода в ноябре составит около 5555 рублей, в октябре — примерно 3964 рубля.

Работник может включить в отпуск выходные: их оплатят по среднему заработку. При окладе 70 тыс. рублей два выходных добавят свыше 4,7 тыс. рублей отпускных. Однако этот способ быстрее расходует дни отдыха. По закону одна из частей ежегодного отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней.