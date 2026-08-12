HR-директор Романова назвала короткие перерывы на работе инструментом профилактики эмоционального выгорания

Молодые специалисты начали чаще выбирать «тихий обед» — перерыв, который они проводят наедине с собой. Это может быть прогулка, отдых в спокойном месте или время без гаджетов. HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала «Известиям» , почему привычный обед с коллегами не всегда помогает перезагрузиться и как бизнесу учитывать новые запросы сотрудников.

По словам эксперта, для некоторых работников совместный обед становится продолжением рабочего дня. Им приходится поддерживать беседу и обсуждать рабочие вопросы. Компании должны учитывать потребности сотрудников и уважать их право на самостоятельный выбор времяпрепровождения во время перерыва.

Романова подчеркнула, что оценивать работу специалистов следует по результату, а не по тому, насколько постоянно человек находится на виду у руководителя. Эмоционально стабильный сотрудник, который умеет восстанавливаться в течение дня, зачастую эффективнее человека, который постоянно работает на пределе возможностей и постепенно сталкивается с выгоранием.

Короткие перерывы для восстановления могут стать инструментом профилактики эмоционального истощения и помочь сохранить вовлеченность во второй половине рабочего дня. При этом эксперт подчеркнула, что подобный подход не отменяет ответственности сотрудников за результат.