HR-директор Кулиева: россияне стали смелее в решениях сменить место работы | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:31 HR-директор Кулиева: россияне стали смелее в решениях сменить место работы

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Россияне перестали держаться за одно место работы, боясь его потерять. Теперь соотечественники гораздо смелее принимают решение сменить работу, сообщила HR-директор международной сети автосервисов Ирина Кулиева в беседе с «АБН 24».

По словам эксперта, также сотрудники стали смелее в зарплатных ожиданиях, они не боятся просить повышения. В свою очередь работодатели все более активно переманивают работников, расширяя пакеты привилегий и используя нестандартные маркетинговые инструменты.

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Кулиева отметила, что в целом в России выросла активность работодателей и уверенность соискателей.