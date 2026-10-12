Стоит ли искать работу мечты и как понять, что вакансия действительно подходит, «Известиям» рассказала HR-директор IT-аутсорсинговой компании Selecty Дарья Кудрявцева.

По словам HR-директора Кудрявцевой, представление о работе мечты следует пересмотреть, так как люди часто оценивают профессию только по привлекательной части, упуская из виду согласования, конфликты и рутинные обязанности. Разочарование наступает даже при получении желаемой должности, поэтому перед сменой работы стоит разобраться, какие стороны деятельности вызывают интерес, а какие придется просто принять.

Одним из способов проверки ожиданий Кудрявцева назвала разговор с людьми из профессии о том, что отнимает больше всего времени, а также стажировки или работу рядом со специалистом. К результатам профориентационных тестов она рекомендовала относиться осторожно, так как они определяют склонности, но не выбирают конкретную профессию.

Важно проверять обещания работодателей на собеседовании и понимать свои минимальные требования, например, к графику или самостоятельности. Представления о хорошей работе меняются со временем, поэтому работа мечты — это не одна профессия на всю жизнь, заключила эксперт.