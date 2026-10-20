HR-директор Грибкова объяснила, как продлить отпуск из-за болезни

Отпуск сотрудника продлевают или переносят, если он заболел во время ежегодного оплачиваемого отдыха. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

Если работник заболел в отпуске, отдых продлевается на количество дней болезни или переносится по его желанию. Для этого нужно уведомить работодателя и предоставить листок нетрудоспособности.

Если заболел ребенок, отпуск не продлевается: закон защищает только временную нетрудоспособность самого сотрудника. Перенести дни в этом случае можно только по согласованию с руководством.