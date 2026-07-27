HR-директор Гейдт отметила, что мастера ногтевого сервиса и визажисты наиболее устойчивы к профессиональному выгоранию

Недавние исследования выявили профессии, представители которых меньше подвержены профессиональному выгоранию. Это специалисты с четкими границами ответственности и осязаемым результатом — рабочие высокой квалификации, мастера ногтевого сервиса, визажисты и другие ремесленники. Они, как правило, испытывают меньше стресса по сравнению с офисными сотрудниками, сообщила «Вечерней Москве» стратегический HR-директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алена Гейдт.

Эксперт отметила, что важную роль играет понимание человеком смысла своих действий и прямая связь между усилиями и результатами. В профессиях с высоким уровнем контроля над временем и задачами работники чувствуют себя счастливее.

Согласно исследованию Русской школы управления, 65% причин выгорания — это управленческие сбои, а не слабая стрессоустойчивость работников. Алена Гейдт предложила несколько мер для предотвращения выгорания: право на ошибку, структурированный рабочий день и наличие наставника.

Среди ключевых рекомендаций для работодателей — проведение аудита календарей сотрудников, сокращение количества обязательных встреч, введение правила глубокой работы и создание культуры психологической безопасности. Это поможет предотвратить выгорание и сохранить таланты в условиях дефицита кадров.