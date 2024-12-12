Хореограф Морошкин заявил, что не считает себя гениальным постановщиком

По словам хореографа Николая Морошкина, он не обижается, если спортсмены, с которыми он работал, потом обращаются к другим специалистам. Об этом он рассказал в беседе с RT .

Морошкин подчеркнул, что спокойно относится к тому, что его подопечные уходят к другим, потому что не считает себя гением.

«Не считаю себя гениальным постановщиком, хотя стараюсь развиваться в этом направлении», — отметил хореограф.

Он подчеркнул, что его задача заключается в том, чтобы спортсмен мог комфортно перемещаться по льду между какими-то сложными элементами и движениями, причем, чтобы вся связка смотрелась качественно.