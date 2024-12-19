Холодное оружие XVIII века нашли на затонувшем корабле в Балтийском море

Это результат второго полевого сезона подводных исследований канонерского баркаса, который затонул в 1790 году в Балтийском море. Вода и время негативно сказались на состоянии находок — стали и чугуна, поэтому артефакты требуют реставрации. Специалисты вместе с сотрудниками музея холодного оружия уже сейчас пытаются определить по рукояткам, кому принадлежали найденные предметы.

«Вот у меня есть кортик конца XVIII века, он такой же, как поднятый со дна. Это английский кортик, но английский тип был очень распространен на европейских флотах. Есть трофейные части трофейного кортика, возможно, русского, потому что очень много русского оружия попало к шведам», — обратил внимание коллекционер антикварного холодного оружия Дмитрий Федурин.

Всего за два года работы экспедиции с корабля подняли более сотни артефактов. Половина из них уже приобрела статус музейных экспонатов, передает «Время Н».