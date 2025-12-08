Холодная пещера в Нижегородской области сохраняет ледяные сталактиты даже в жару

Нижегородская область таит в своих недрах настоящий лабиринт карстовых пещер и древних штолен. Эти места манят исследователей и любителей приключений своей прохладой, подземными озерами и ледяными сталактитами, сообщило ИА «Время Н» .

В Перевозском округе, всего в полутора километрах от села Ичалки, раскинулся Ичалковский бор — один из крупнейших в России комплексов карстовых форм. Здесь насчитывается более тысячи пещер, гротов и провалов. Летом в полостях прохладно и влажно, а зимой — теплее окружающего воздуха.

Среди самых известных пещер — Холодная (Ледяная) пещера, сохраняющая ледяные сталактиты и подземное озеро даже в жару. Теплая пещера с кристальным озером и разветвленными залами, Студенческая (Наклонная, Бутылка) с крутым спуском и родником.

В Бутурлинском округе, на склоне реки Пьяны, находится Борнуковская пещера — геологический памятник на трех гектарах. Это бывшая каменоломня XVIII века с гротами, уходящими вниз на километр. Пещера была открыта экспедицией П. С. Палласа в XVIII веке и считается самой большой подземной карстовой полостью естественного происхождения на Русской равнине.

Сегодня в Борнуковской пещере открыт музей камнерезной фабрики, проводятся экскурсии. Однако участвовать в них могут только подготовленные люди. У деревни Бебяево в Арзамасском округе с XVIII века добывали гипс, создав лабиринт на глубине до 70 метров. С 1933 года здесь работал гипсовый завод, а в 2006 году в одном из отработанных ходов шахты был открыт музей. Основу экспозиции составляют инструменты, образцы конной повозки, машины для погрузки камня, вагонетки.

Посещение музея возможно только в составе экскурсионной группы. Перед спуском выдают каску, фонарик и куртку, поскольку в шахте всегда прохладно и влажно.