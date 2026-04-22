Холод и мокрый снег придут в Петербург 22 апреля

В середине недели в Санкт-Петербурге ожидается резкое изменение погоды. По данным «Петербург2» , температура воздуха опустится до 9 градусов, а порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Причина перемен — прохождение нового циклона, который изменит привычный температурный фон. 21 апреля петербуржцы еще смогут насладиться солнечным днем и температурой до +14 градусов. Однако уже во второй половине среды прогнозируются осадки, которые ночью перейдут в мокрый снег.

Специалисты отмечают, что вторая волна похолодания в апреле продолжается. Температура воздуха вновь окажется ниже климатической нормы. Если в начале месяца на термометрах было 7 градусов, то теперь максимальные значения не превысят 9. Такая динамика характерна для нестабильной весенней погоды в Северной столице.

Жителям Петербурга следует быть готовыми к возможным трудностям на дорогах из-за гололедицы и осложнений в движении транспорта из-за осадков в виде мокрого снега. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в утренние и вечерние часы.