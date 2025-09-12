Холод и дожди придут в Красноярск в ближайшие выходные

Красноярцы готовятся встретить пасмурные дни: суббота и воскресенье принесут температуру не выше +13 градусов. Синоптики предупредили о регулярных осадках, особенно интенсивных в первой половине суток, сообщил сайт «Проспект Мира» .

По данным синоптиков, температура воздуха опустится до +8 градусов ночью и продержится на отметке +11—+13 днем. Умеренно-слабый ветер не превысит восьми метров в секунду.

Климатолог СФУ Сергей Верховец считает, что настоящая осень вступит в силу лишь ближе ко второй половине месяца, обещая красноярцам теплое бабье лето. До этого горожанам придется пережить холодный и влажный старт сентября.