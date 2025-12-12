Холмогоров призвал отменить обязательный экзамен по русскому языку для русских переселенцев

Известный публицист Егор Холмогоров выступил в поддержку инициативы об отмене обязательного языкового тестирования для россиян-переселенцев, прибывших из-за рубежа. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции Sputnik .

Эксперт напомнил, что в странах Западной Европы существуют похожие механизмы поддержки эмигрантов своей национальности. Например, Германия допускает переезд немцев даже без предварительного знания немецкого языка, хотя впоследствии изучение языка становится обязательным условием.

«Русскому больше некуда пойти на планете, кроме как в Россию», — заявил Холмогоров.

Таким образом, предлагаемый законопроект об облегчении процедуры въезда соотечественников получил весомую поддержку среди общественных деятелей.