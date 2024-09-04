Хоккейный матч в  поддержку бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке

Хоккейный матч в поддержку национального бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке. Его посетили свыше шести тысяч зрителей.

На организованном Российским экспортным центром матче встретились легендарные хоккеисты и ведущие представители российского бизнеса. Среди них спортсмены Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский и руководители предприятий «Балтика», FESCO, «Мантера-Групп», «Энергия ОМ», «Тихоокеанская инвестиционная группа», «ИК Регион», «Чистая страна», а также представители органов власти.

Перед игрой зрители смогли оценить товары российского производства. Им представили косметику продукты и многое другое. Всего событие посетили свыше шести тысяч человек.

«Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом „Сделано в России“, чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду», — отметила генеральный директор центра Вероника Никишина.

Ранее РЭЦ провело два фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае, а также баскетбольный матч и регату. Такие мероприятия позволяют повысить узнаваемость брендов и найти деловых партнеров. К акциям «Сделано в России» уже присоединились свыше 150 компаний.

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