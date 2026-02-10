Хоккеист Пинчук рассказал о своих предпочтениях и впечатлениях от КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» Виталий Пинчук в интервью RT поделился своими впечатлениями от современных хоккейных арен в России и выразил восхищение «УГМК-Ареной», где проходил звездный уик-энд. Он отметил, что российским болельщикам можно позавидовать, так как в большинстве городов, представленных в КХЛ, есть новые и современные спортивные сооружения.

Пинчук также рассказал, что больше всего не любит упражнение — бег с баллонами, отметив: «Знали бы вы, как это тяжело!»

Кроме того, хоккеист признался, что если бы ему предложили поучаствовать в «Ледниковом периоде», то согласился бы, если парой стала бы Евгения Медведева.

На вопрос о возможной драке с соперниками Пинчук заявил, что выбрал бы партнера по команде Вадима Мороза, но никогда не напал бы на Николаса Мелоша, отметив его бойцовские качества.

Также хоккеист рассказал о подарке от болельщиков, который его особенно запомнился — худи с его портретом.

В интервью затронули и встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед вторым раундом Кубка Гагарина с «Трактором». Пинчук поделился, что было очень приятно пообщаться с главой государства, который приехал на тренировку и сказал команде: «Радуйте болельщиков, старайтесь действовать от чистого сердца».