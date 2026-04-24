Хоккеист Фетисов назвал Пиманова своим другом, братом и соратником

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями о главе медиахолдинга «Красная Звезда» Алексее Пиманове. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам хоккеиста, Пиманов был талантливым и добрым человеком, который всегда готов был прийти на помощь.

«Не могу поверить, что ушел из жизни очень хороший, талантливый, добрый, прекрасный человек — мой друг, мой брат, мой соратник, прекрасный журналист», — отметил Фетисов.

Также спортсмен вспомнил, что Пиманов отлично играл в футбол и хоккей. Он выразил искренние соболезнования родным и близким журналиста.