H&M окончательно ушла из России

Шведская сеть магазинов одежды H&M ликвидировала юрлицо в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Компания запустила процедуру ухода из страны летом 2024 года, но из-за задолженностей процесс ликвидации юрлица затянулся. В результате H&M не доплатил 76 миллионов рублей, и суд наложил арест на счета организации в качестве обеспечительных мер.

Сеть погасила долги и снова подала заявление на ликвидацию юридического лица. По данным канала, документы подготовят через неделю.

Об уходе из страны шведский бренд объявил еще летом 2022 года и закрыл около 150 магазинов.

Ранее юристы рассказали, что вернувшиеся в Россию зарубежные компании могут начать активно требовать с контрагентов через суд возврата долгов и неустоек по договорам. По мнению экспертов, это связано с тем, что в 2026 году истечет трехлетний срок исковой давности. После истечения этого срока взыскание долгов станет невозможным.