Хирург Зленко: Vaser-липосакция поможет сформировать естественные кубики пресса | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:18 Хирург Зленко: Vaser-липосакция поможет сформировать естественные кубики пресса

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Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о процедуре, которая поможет избавиться от жировой прослойки и сформировать естественные кубики пресса. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Врач отметил, что речь идет о такой технологии, как Vaser-липосакция. Методика позволяет выделить прямые мышцы живота, добавил сайт kp.ru.

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Эксперт также назвал мифом убеждение, согласно которому кубики имплантируются или делаются из силикона.