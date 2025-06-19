Хирург Мельников предупредил об опасности заражения лихорадкой КУ и малярией на Кубани

На Кубани существует риск заражения опасными инфекционными заболеваниями, такими как малярия и лихорадка КУ. Об этом сообщил детский хирург Михаил Мельников в интервью «Краснодарским известиям» .

Лихорадка КУ — вирусное заболевание, которое встречается не только в тропиках, но и в Краснодарском крае. По словам Михаила Мельникова, вспышки этого заболевания регистрируются в регионе ежегодно. Особенную опасность лихорадка КУ представляет для детей, так как может провоцировать массивные внутренние кровотечения, вплоть до летального исхода, написало радио Sputnik.

Также в регионе уже были случаи малярии — опасного паразитарного заболевания, которое поражает печень, вызывает высокую лихорадку и нарушает работу организма. И то и другое передается через укусы кровососущих насекомых.

Для защиты от разносчиков опасных заболеваний врач посоветовал использовать репелленты, избегать посещения заболоченных и заросших мест в вечернее время и носить светлую одежду, закрывающую руки и ноги. В случае укуса насекомого, потенциально зараженного, необходимо обработать пораженное место антисептиком.

При сильной аллергической реакции Мельников посоветовал использовать кремы с депантенолом, мази с гидрокортизоном и антигистаминные препараты. Важно также следить за температурой и в случае недомогания обращаться к врачу.