Хирург Чиж рассказал, как в Петербурге спасают зрение

Сетчатка — тонкая оболочка глаза, которая преобразует свет в сигналы для мозга. Ее заболевания многочисленны и зачастую приводят к необратимой потере зрения. В Национальном медицинском центре имени академика Федорова в год проводят свыше 11 тысяч хирургических и лазерных операций по лечению сетчатки, врачи используют новейшее оборудование.

Самое распространенное хроническое заболевание — возрастная макулодистрофия, она поражает людей старше 50 лет.

«Когда сетчатка повреждается, наша задача — продлить активный образ жизни, сохранить зрение у пациента. Если это возрастная макулодистрофия, мы колем специальные препараты, которые приостанавливают заболевание. Если это отслойка сетчатки, мы применяем уже хирургические методики», — сказал витреоретинальный хирург НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Леонид Чиж.

Специалисты напоминают: важно не игнорировать первые симптомы тяжелых заболеваний. Появление помутнений, так называемых «мушек» или темных точек, — причина срочного обращения к врачу. Раз в год следует проходить диагностику глаз, даже если ничего не беспокоит.