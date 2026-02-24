Хирург Алексанян предупредил, что форма носа может измениться через 10 лет после ринопластики

Пластический хирург, профессор Тигран Алексанян рассказал NEWS.ru , что форма носа может измениться через 10 лет после ринопластики. По его словам, со временем кожа теряет упругость, а черты лица — объем.

Алексанян пояснил, что после любой операции, включая ринопластику, результаты могут меняться. Через 10 лет пациенты часто замечают изменения в форме носа. Это происходит из-за потери эластичности кожи и изменений в подкожных тканях. У людей старше 40 лет может наблюдаться опущение кончика носа из-за гравитационного воздействия и изменений в структуре кожи.

Хирург подчеркнул, что скорость и характер изменений зависят от множества факторов, включая генетику и образ жизни. Курение, недостаточный уход за кожей, воздействие солнечных лучей и загрязненный воздух могут ускорить старение кожи.