Хирург Алексанян предупредил, что форма носа может измениться через 10 лет после ринопластики
Пластический хирург, профессор Тигран Алексанян рассказал NEWS.ru, что форма носа может измениться через 10 лет после ринопластики. По его словам, со временем кожа теряет упругость, а черты лица — объем.
Алексанян пояснил, что после любой операции, включая ринопластику, результаты могут меняться. Через 10 лет пациенты часто замечают изменения в форме носа. Это происходит из-за потери эластичности кожи и изменений в подкожных тканях. У людей старше 40 лет может наблюдаться опущение кончика носа из-за гравитационного воздействия и изменений в структуре кожи.
Хирург подчеркнул, что скорость и характер изменений зависят от множества факторов, включая генетику и образ жизни. Курение, недостаточный уход за кожей, воздействие солнечных лучей и загрязненный воздух могут ускорить старение кожи.