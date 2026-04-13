Хиромант Соловьева отметила, что линии на ладони могут рассказать о страсти человека

Профессиональные хирологи считают, что форму ладони и определенные знаки на ней можно связать с характером человека. Например, некоторые особенности могут указывать на его страстность. «Москве 24» об этом рассказала профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева.

По словам эксперта, яркая характеристика страстного человека — круглая форма ладони, особенно если возле мизинца сильно развит холм Меркурия.

«Это говорит о том, что человек находится под влиянием огненной энергии планеты Марс, что делает его импульсивным, даже взрывным, но при этом заботливым и оберегающим», — отметила Соловьева.

Если же холм развит с противоположной стороны, в районе большого пальца, то это уже признак так называемого «отрицательного Марса». Такое положение может указывать на страсть, способную навредить и себе, и объекту любви.

Еще одним знаком, который может выдавать страстного человека, является пояс Венеры. Это дуга, которая начинается между средним и указательным пальцами, опускается вниз, а затем поднимается к области между безымянным и мизинцем. Она свидетельствует о том, что у человека много энергии, страсти и потаенных желаний. При этом он способен сублимировать все это в творчество.

Если у правши этот знак находится на правой стороне, значит, его страстность выражается в отношениях с обществом и коллегами. Если же на левой — темпераментность проявляется в общении с близкими. У левшей все наоборот.