Хиромант Чурон: бледные ногти и короткие большие пальцы указывают на азартного человека

Специфическая линия, горизонтально пресекающая ладонь посередине, толстые и короткие большие пальцы, бледные короткие ногти — все эти признаки могут указывать на азартного человека. Об этом рассказала хиромант Татьяна Чурон в разговоре с «Москвой 24» .

«Такие люди обычно одержимы игрой и деньгами», — отметила эксперт.

Толстый и короткий большой палец может указывать на склонность к пристрастиям. Короткие и бледные ногти сигнализируют о слабости характера и склонности к обману.

Удаленные друг от друга растопыренные пальцы говорят о тяге делать высокие ставки и рисковать. Пальцы, загнутые вверх, выдают отчаянных игроков, подчеркнула Чурон.