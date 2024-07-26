Хинштейн признался, что упрашивает жену отказаться от Instagram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи, соавтор законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram* Александр Хинштейн заявил, что разошелся во взглядах по поводу использования запрещенной соцсети со своей супругой. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале .

Он признался, что пытался убедить свою жену, актрису и ведущую Ольгу Полякову отказаться от использования запрещенной соцсети и «мигрировать» во «ВКонтакте», но обращения Хинштейна не принесли результат.

Также глава комитета Госдумы опроверг сообщения о том, что супруга размещала рекламу на данной площадке. Он отметил, что это нетрудно проверить.

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Буду дальше ее убеждать проститься с инстой (Instagram* — прим. ред.), хотя сделать это не так-то просто», — заключил Хинштейн.

В первом чтении в Госдуме 25 июля одобрили законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях, в частности Instagram* и Facebook*.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевский озвучил инициативу о запрете иноагентам как-либо использовать социальные сети.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена