Хинштейн поручил проверить жалобу на плохое отношение бригады скорой к ветерану

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил проверить случай ненадлежащего отношения сотрудников скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. Об этом врио главы региона заявил на заседании регионального правительства.

«Навещал накануне нашего уважаемого фронтовика, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Будкина <…> Услышал абсолютно возмутившую меня историю о действиях сотрудников скорой помощи в декабре прошлого года», — отметил он.

Родные мужчины рассказали, что, когда ветеран упал, дочь не смогла поднять его. В итоге вызвали медиков. Приехавшие врачи, со слов женщины, не стали поднимать фронтовика, отнеслись к нему не должным образом.

При этом ветеран не только отважно выполнял задачи во время Великой Отечественной войны, но и был профессором, более 50 лет трудился в аграрном университете.

«Я прошу провести служебную проверку по данному факту, выяснить, какая бригада выезжала к Евгению Ивановичу», — сказал Хинштейн.

По словам врио губернатора, произошедшее продемонстрировало, что подход к ветеранам и пенсионерам нужно изменить в лучшую сторону. Те, кто неуважительно отнесся к таким людям, должны понести ответственность.